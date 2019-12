Crema nel circuito internazionale. Magoni: "Vittoria di squadra"

CREMA (12 dicembre 2019) - Crema e il Cremasco ci provano e forti di alcuni lusinghieri risultati già ottenuti, alzano l’asticella. L’obiettivo - dichiarato - è di entrare in modo stabile nel circuito internazionale del turismo. Trampolino di lancio il film di Guadagnino «Chiamami col tuo nome» (il cosiddetto cineturismo) a cui ora va ad aggiungersi un progetto organico, reso possibile anche dal finanziamento (89 mila euro) ottenuto dalla Regione Lombardia attraverso la partnership con i Comuni di Capralba, Moscazzano, Pandino e Rivolta d’Adda e gli enti di gestione dei parchi Serio e Adda sud.

La consegna simbolica della somma è avvenuta oggi in sala Ostaggi del municipio alla presenza dell’assessore regionale a Turismo, marketing territoriale e moda, Lara Magoni che, tra altre cose, ha voluto rimarcare l’importanza del lavoro svolto in sinergia e che ha portato ad ottenere il finanziamento: «Una squadra vincente».

Il bando in questione portava il nome di Viaggio in Lombardia e il progetto elaborato in terra cremasca che ha vinto «Innamorarsi di Crema: sulle tracce di Elio e Olivero nei luoghi del film premio Oscar Call me by your name».

Regione Lombardia finanzierà dunque un percorso, incardinato sui luoghi principali del celebre film di Guadagnino, «che intende portare nel 2020 l’accoglienza e la proposta turistica ad un livello ancora superiore, facendosi forza di quanto già guadagnato in visibilità negli ultimi due anni e di quanto appreso delle richieste e degli interessi di chi seguendo le orme dei protagonisti di «Chiamami col tuo nome» cerca una esperienza turistica a tutto tondo.

