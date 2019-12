Barbara vince l'Oscar del miglior gelato

RIVOLTA D'ADDA (13 dicembre 2019) - Gelato, che passione. Soprattutto per chi lo produce artigianalmente, come Barbara Bettera, trentasettenne gelatiera di Rivolta d’Adda, titolare di un’attività in paese, vincitrice della 50esima edizione del concorso «Coppa d’Oro» al Mig, la Mostra internazionale del gelato di Longarone, una delle più importanti rassegne mondiali del settore, che si è svolta nella località del Bellunese nei giorni scorsi. «Il concorso – racconta Barbara -, si è articolato in tre giornate. Nella terza ed ultima giornata, io e gli altri quattro gelatieri ammessi a questo atto conclusivo del concorso abbiamo ripetuto la prova del giorno prima rispondendo alle domande di un’altra giuria sulla tecnica e sugli ingredienti usati. Un’ulteriore giuria si è invece occupata della degustazione dei gelati prodotti: dalla somma dei punteggi è derivata la classifica finale che mi ha decretato vincitrice con un bel vantaggio nei confronti del secondo classificato».

