Tagli alle corse durante le festività, critici gli utenti

CREMA (13 dicembre 2019) - «Così come sono concepiti da Autoguidovie i tagli alle corse pendolari nel periodo delle festività natalizie creeranno pesanti disagi a chi comunque raggiunge Milano, restando al lavoro (ad esempio chi ha un impiego in attività commerciali) anche sotto le feste. I tempi di attesa alle fermate si dilateranno inevitabilmente, venendo meno diversi pullman delle varie linee. Aspettare il bus, magari per mezz’ora e con le attuali condizioni climatiche, non è certo agevole». Protestano alcuni passeggeri dei bus pubblici, dopo l’ufficializzazione dell’orario ridotto dei mezzi, che entrerà in vigore lunedì 23 e si protrarrà sino all’Epifania. Con il buio incombente già alle 16, le intemperie e il freddo, i pendolari si lamentano per i possibili disservizi, a fronte di un abbonamento sottoscritto per l’orario standard. Autoguidovie, dal canto suo, ha previsto la diminuzione dei pullman, tenendo conto dei dati storici relativi al numero di passeggeri delle precedenti annate: durante il periodo natalizio i viaggiatori calano sensibilmente.

