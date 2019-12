Luigi Pavesi morto tre mesi dopo l'incidente

CREMA (12 dicembre 2019) - Si sono tenuti stamane nella parrocchiale di Crema Nuova i funerali di Luigi Pavesi, l'82enne di Crema coinvolto in un incidente stradale in via Indipendenza lo scorso tre settembre. "Dopo 3 mesi di sofferenza, a seguito di un incidente stradale, ha finalmente trovato pace", ha raccontato il figlio Luca. Il pensionato era in bicicletta ed era stato investito da una moto da cross, guidata da un cremasco di 17 anni. Per settimane era rimasto ricoverato a Cremona, per poi essere trasferito al Maggiore di Crema.

