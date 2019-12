Sposi in castello anche in stile medioevale

PANDINO (12 dicembre 2019) - Si potranno organizzare anche matrimoni in costume medioevale, ma soprattutto la spesa per affittare la sala consiliare del castello visconteo viene confermata in super sconto anche per il 2020. Sposarsi con rito civile nel maniero continuerà a costare 300 euro per i residenti e 400 per chi non vive in paese, invece dei 400 e 800 euro in vigore sino allo scorso luglio. Le tariffe sono state confermate a bilancio dalla giunta Bonaventi, dopo la sperimentazione della seconda parte di quest’anno.«Ci sono stati subito riscontri interessanti – spiega il sindaco Piergiacomo Bonaventi – e per il prossimo anno abbiamo già due prenotazioni per la cerimonia nella sala consiliare da parte di altrettante coppie di non residenti». «Ci stiamo anche muovendo – conclude Bonaventi – per consentire agli sposi che lo vorranno di avere un adeguato contorno scenografico: ad esempio la possibilità di organizzare matrimoni in costume medioevale, grazie alle Dame viscontee».

