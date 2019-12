Carrozzine, Multisala ancora inospitale

CREMA (12 dicembre 2019) - «Ormai è trascorso un anno da quando noi del comitato Crema zero barriere abbiamo inscenato una protesta pacifica davanti alla Multisala Portanova, al fine di far conoscere l’impossibilità di una persona disabile ad assistere in maniera adeguata ad una proiezione. Con amarezza, dobbiamo purtroppo prendere atto che a distanza di dodici mesi nulla è cambiato e le barriere al cinema permangono». Si esprime così, Cristina Piacentini: «Vialetto di accesso sconnesso, porte impossibili da aprire, torcicollo in prima fila». Ma la proprietà annuncia una sesta sala tenendo conto delle esigenze.

