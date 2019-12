Vendute le ex Poste, al Comune 101 mila euro

DOVERA (11 dicembre 2019) - Venduto dal Comune il palazzo delle ex Poste, acquistato per 101 mila euro da un’immobiliare per conto dei titolari della farmacia Damioli. Dall’edificio lungo la Bergamina dove oggi sono in affitto, questi ultimi si trasferiranno nello stabile: in aggiunta avevano già acquisito l’edificio accanto. «Tutta l’operazione — chiarisce il sindaco Mirko Signoroni — consentirà alla farmacia di allargarsi, mentre come Comune abbiamo ottenuto dal privato la realizzazione del tratto di marciapiede mancante in via XIV Maggio (la Bergamina Ndr), così da collegare la parrocchiale con l’oratorio». Con i fondi ricavati dall’alienazione, il Comune potrà ristrutturare il centro sportivo.

