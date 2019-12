Il direttore Bencivenga racconta il giornale locale

CREMA (11 dicembre 2019) - «Raccontare la vita e gli eventi della comunità, piccoli o grandi che siano, con obiettività, restando connessi al mondo, mantenendo però le radici ben salde nella nostra terra: una presenza ancorata ai valori, riconoscibile e capillare». Marco Bencivenga, dal febbraio scorso direttore del quotidiano La Provincia, ha illustrato così ai soci del Rotary Club Crema, presieduto da Simona Lacchinelli, la mission del quotidiano locale. E l’ha fatto, nel corso della conviviale tenuta ieri nella tradizionale cornice del ristorante il Ridottino, alla presenza del presidente della Sec, la società editoriale del giornale, Riccardo Crotti, imprenditore e veterinario al vertice della Libera associazione agricoltori cremonesi.

La Provincia, come ogni altro quotidiano, è stata sì obbligata a confrontarsi con la crisi mondiale della carta stampata e il boom della comunicazione digitale, social in primis. Ma rappresenta anche una realtà, i cui dati ufficiali, (tecnicamente l’indice di penetrazione) confermano che le tempeste fanno mettere agli alberi radici più profonde. Soprattutto quando la squadra è coesa e i lettori considerati un patrimonio da rispettare. La Provincia, dopo i quotidiani di Piacenza, Mantova e Parma, è il giornale locale del Nord Italia che meglio ha resistito e reagito alla tempesta che ha investito il mondo dei media.

«Il suo radicamento sul territorio con le tre redazioni e la diffusione pro-capite — ha sottolineato Bencivenga — fanno invidia alle testate nazionali. E pure ai giganti del web, che — non a caso — hanno deciso di sostenere la stampa locale, finanziando appositi corsi di aggiornamento digital, per garantirsi un’informazione di qualità ai tempi delle famigerate fake news, le notizie false senza volto e senza attendibilità, che non sono scherzi di un simpatico burlone, ma bugie diffuse per ottenere un secondo fine: economico, politico, sociale, di consenso...».

