Ventun milioni di euro per comprare il podere di Ombriano

CREMA (10 dicembre 2019) - L’inserzione è apparsa la scorsa settimana sul sito www.immobiliare.it. E dice che l’intero complesso del Podere di Ombriano è in vendita. Immobili e golf resort compreso. In realtà, la proprietà è in vendita da anni, ma i precedenti tentativi di altre agenzie (l’ultima la Broker immobiliare di Milano) non erano andati a buon fine. L’annuncio parla di un casale in buono stato e spiega con chiarezza che si tratta del Golf club Crema. «Il Podere di Ombriano — spiega il proprietario Luca Fusarpoli — è stato messo in vendita ormai da diversi anni, ma finora non ho ricevuto nessuna proposta». Un possibile spiraglio potrebbe arrivare col completamento del raddoppio della Paullese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO