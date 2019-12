Bus dirottato, Salvini replica a Sy: «Roba da matti»

CREMA (9 dicembre 2019) - Non si è fatta attendere la replica di Matteo Salvini, leader della Lega ed ex vicepremier, dopo la dichiarazione resa in aula, in Corte d'Assise, da Oussaynou Sy, il dirottatore del pullman che trasportava i bambini della scuola media Vailati di Crema, e riportata dal nostro sito internet. Nel suo intervento, Sy ha accusato Salvini e il suo governo di crimini contro l'umanità e di genocidio: "Una volta parlavo con il mio avvocato di Salvini. La gente se ne frega di quello che fa Salvini con il suo governo che fa morire centinaia di persone in mare con le sue leggi. Mi si è gelato il sangue. La Mare Ionio ha salvato centinaia di persone, è stata sequestrata, 300 mila euro di multa per aver salvato cento persone, uomini, donne, bambini".

Salvini ha replicato con un post sia su Facebook sia su Twitter: "Roba da matti! Ricordate il 'signore' che dirottò un autobus pieno di bambini, dandolo poi alle fiamme? Oggi dice al giudice che è #colpadiSalvini, accusandomi di 'crimini contro l'umanità e genocidio', insultando poi l'Italia e inneggiando all'Africa... Aspetto i dotti commenti - conclude Salvini - di giornaloni, intellettualoni e sinistri vari, come minimo qualcuno darà ragione a questo delinquente, scommettiamo?".

