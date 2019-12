Vandalismi e svastiche all'Arci di Ombriano

CREMA (9 dicembre 2019) - Solo atto vandalico o raid fascista? L'altra notte qualcuno ha imbrattato i muri all'ingresso della sede Arci del quartiere di Ombriano. Una svastica, croci celtiche e insulti scritti con lo spray nero. Numerosi gli attestati di solidarietà già arrivati ieri ai gestori e ai soci del circolo.

Questo il comunicato dell'Arci: "Svastiche, croci celtiche e insulti hanno imbrattato i muri del circolo Arci Ombriano, un atto vandalico perpetrato di notte, come sovviene alla vigliaccheria fascista. Ci domandiamo, però, come sia possibile che questura e prefettura non intervengano, nonostante non si possa certo definire questo un atto isolato: non si tratta di semplice vandalismo, queste azioni sono delle vere e proprie intimidazioni fasciste che già in passato hanno colpito Crema, non solo il nostro Circolo. Queste intimidazioni, comunque, non sortiranno alcun effetto sulle attività di una realtà che da anni è in prima linea nell’impegno sociale e nelle pratiche di solidarietà e inclusione. Arci Ombriano è antifascista, e non ha certo bisogno che qualche vandalo, di nascosto come i topi di fogna, ce lo ricordi imbrattando i muri".

