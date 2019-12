Nella morsa della crisi, pagano la mensa con lo sfalcio dell'erba

CREMA (9 dicembre 2019) - La crisi economica non allenta la presa: in città ci sono 39 famiglie che non riescono a saldare il proprio debito con il Comune, per quanto riguarda il pagamento della retta di frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie o della mensa, sia alle materne comunali, sia alle elementari statali. A tutti questi genitori l’amministrazione di Stefania Bonaldi ha deciso di dare una mano - come già avvenuto negli anni scorsi - ma con una formula particolare: i 21 mila euro di contributi, suddivisi caso per caso a seconda delle spese sostenute, sono una sorta di prestito. In cambio, mamme e papà hanno dato la loro disponibilità a risarcire l’ente di piazza Duomo. Come? Prestando la propria opera in alcuni lavori, quelli che ormai vengono definiti socialmente utili: dallo sfalcio dell’erba nei parchi e giardini comunali, alla pulizia di palestre e scuole.

