Sottopasso, lavori in primavera

CREMA (7 dicembre 2019) - È conto alla rovescia per il pensionamento del passaggio a livello del viale di Santa Maria, vale a dire la causa dell’isolamento ad intermittenza che da sempre frena lo sviluppo, soprattutto urbanistico, dell’area nord-est della città. Le ultime rassicurazioni giunte al palazzo comunale da Rete ferroviaria italiana, ossia l’ente gestore delle infrastrutture delle linee nazionali, lasciano poco margine all’interpretazione: il progetto definitivo del sottopasso, destinato a collegare le vie Stazione e Gaeta, è ormai ultimato. E tutto lascia intendere che entro la primavera possano essere avviati i lavori per la realizzazione del tunnel da 280 metri di lunghezza, destinato ad essere ricavato sotto quanto resta dell’ex acciaieria Ferriera.

Due anni e mezzo è il tempo stimato per concludere l’intervento da 5 milioni e 450 mila euro di investimento, che potrebbero comunque ridursi, se la trattativa in corso con la proprietà dell’area andasse a buon fine.

Anche per la stazione è in vista una trasformazione radicale: non solo la ristrutturazione completa dello stabile, ma pure la realizzazione di un sottopasso pedonale per raggiungere il terzo binario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO