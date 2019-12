Mamma e figlioletto investiti sulle strisce pedonali

CREMA (6 dicembre 2019) - Madre e figlio di 9 anni sono stati investiti intorno alle 17 di oggi da una 28enne alla guida di una Dacia Sandero. L'incidente stradale è avvenuto in via Gramsci. Secondo una prima ricostruzione da parte dei vigili urbani, intervenuti per i rilievi, i due feriti stavano attraversando a piedi sulle strisce pedonali. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i soccorsi. Mamma e figlio sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale Maggiore di Crema.

