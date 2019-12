Perde il controllo dell'auto e provoca danni nel centro del paese

RIPALTA CREMASCA (6 dicembre 2019) - Fortunatamente è rimasto illeso, ma ha provocato non pochi danni nel centro del paese: protagonista dell'uscita di strada un 50 enne insegnante che vive in paese, oggi poco dopo le 14 ha perso il controllo della sua auto. Stava percorrendo via Roma. Forse a causa di un colpo di sonno, ha mollato il volante dell'auto che ha sbandato andando a colpire il totem arancio dello speed check (danneggiato dovrà essere sostituito) e abbattendo una decina di paletti in ghisa messi a protezione del marciapiede. L'auto si è poi fermata contro la vetrina di un centro estetico. Sul posto i carabinieri del Radiomobile di Crema e il sindaco Aries Bonazza.

