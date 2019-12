Violenza contro le donne, make-up solidale

CREMA (7 dicembre 2019) - L’impegno di studentesse del Cr. Forma contro la violenza sulle donne passa anche dal mettersi a disposizione dell’associazione, che sostiene le vittime di abusi, per consigli sul benessere e sul make up. «Le nostre allieve ci hanno messo impegno, passione e sensibilità — ha sottolineato Chiara Capetti, direttrice del centro professionale di via Pombioli —: tutto è nato per una ricorrenza davvero speciale. Nel 2020, infatti l’associazione compirà trent’anni». La scuola ha così deciso di realizzare una serie di scatti fotografici che verranno utilizzati per celebrare il trentennale. Serviva dunque una sessione di trucco, per preparare le protagoniste al set. «Si sono affidate alle coccole delle allieve del settore benessere — prosegue Capetti —: hanno trascorso insieme a loro diverse serate. In particolare un gruppo di alunne delle classi terze ha prestato il proprio tempo e la propria professionalità per il backstage del servizio fotografico, a cura di Angelo Nisi». Iniziative organizzate sia nella sede delle Donne contro la violenza, che si trova in via Mercato, sia nei laboratori del Cr.Forma di Crema. Parrucchieri ed estetiste hanno lavorato con spazzole, pennelli e colori: un make up studiato a tavolino per ognuna delle protagoniste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO