Animalisti inseguiti, allevatore di visoni condannato con 2 amici

DOVERA (5 dicembre 2019) - Accusati di violenza privata e lesioni ai danni di due attivisti dell’associazione Essere animali (l’ex Nemesi Animale), sono stati condannati a sei mesi di reclusione ciascuno, Sergio Moroni, titolare dell’allevamento di visoni, ed i suoi amici Alfredo Bettinelli e Guido Barbaro. Il pm onorario, Silvia Manferedi, aveva chiesto per tutti la condanna ad un anno. Il giorno di Ferragosto del 2013, da Milano Brenda Ferretti e Claudio Pomo, da Milano scesero nel Cremasco con la telecamera. «Volevamo fare uno screening degli allevamenti di visoni, perché ne stavano sorgendo molti. La nostra campagna è l’abolizione degli allevamenti degli animali destinati al mercato della pelliccia». Per quasi dieci chilometri, sulla loro Opel Corsa, Brenda e Claudio vennero inseguiti e speronati da una Volvo, costretti a testacoda e ad inversioni di marcia per sfuggire ai tre uomini armati di bastone.

