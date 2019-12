Il genio di Marius: le sue invenzioni spiegate agli alunni

PANDINO (6 dicembre 2019) - L’idea di aprire alle nuove generazioni la mostra permanente di Marius Stroppa - da anni ospitata nelle sale al primo piano del castello visconteo - porta la firma dell’associazione dedicata all’inventore e grafico pandinese, scomparso nel 1964. Il presidente Cristiana Sala e gli altri soci, tra cui Andrea Silva, che si è prestato come guida dei bambini, hanno accolto nei giorni scorsi gli allievi della classe quinta della primaria del paese, accompagnati dalle insegnanti. C’è stato anche il tempo per un passaggio nella vicina chiesetta di Santa Marta, piccolo gioiello architettonico che si trova proprio di fronte al maniero, in piazza Vittorio Emanuele III.

