Abbatte i parapetti, poi la fuga: danni ingenti

VAIANO (5 dicembre 2019) - Due parapetti in ghisa,che separano la carreggiata di via Cavour dalla roggia, divelti da un’auto pirata. I danni sono ancora da quantificare con precisione, ma probabilmente il Comune dovrà sostituirli. Nel frattempo è caccia al responsabile, anche se, come ha spiegato ieri il consigliere comunale Giuseppe Garbelli, «al momento non è ancora stato individuato chi ha causato il problema». Il manutentore incaricato dall’amministrazione deve valutare se sarà possibile ripararli e presentare poi un preventivo agli uffici. Resta il gesto di inciviltà di chi ha provocato il danno guardandosi bene dal farlo sapere al Comune. «Probabilmente è accaduto lo scorso fine settimana, forse la sera o di notte» aggiunge Garbelli. I parapetti danneggiati, per ora sono segnalati con il classico nastro bianco e rosso. L’impatto li ha praticamente divelti dal piano strada, sollevando in parte anche la base. Si trovano di fronte all’uscita delle scuole elementari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO