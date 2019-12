Via Visconti: incrocio del Marzale chiuso alle auto

CREMA (5 dicembre 2019) - Verrà finalmente messo in sicurezza nei prossimi giorni, tramite dei lavori stradali che richiederanno la chiusura al transito di via Visconti, l’incrocio tra questa strada, arteria fondamentale per chi entra e esce dalla città in direzione di Madignano, e via Marzale. Si tratta del cantiere previsto già due anni fa per la messa in sicurezza dell’attraversamento ciclo pedonale dell’intersezione, come previsto dal progetto della ciclabile «Musica nel vento», parzialmente finanziata dal bando «Brezza 2» della Fondazione Cariplo. L’ordinanza del Comune prevede il possibile stop ai veicoli a motore già da lunedì e sino al 30: in realtà non saranno 22 giorni di divieto di transito. Possibile che venga attuato solo un senso unico alternato. Il cantiere vero e proprio dovrebbe durare pochi giorni. L’opera principale sarà la realizzazione di un attraversamento protetto da isola pedonale in corrispondenza dell’incrocio tra le due vie. Questo consentirà di mettere in sicurezza il percorso di ciclisti e pedoni, che già oggi possono utilizzare le ciclabili a fianco della carreggiata.

