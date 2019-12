Buche, viale Europa è una trappola

CREMA (4 dicembre 2019) - Una trappola impossibile da evitare e c’è già chi si lamenta per averci rimesso uno pneumatico o, peggio ancora, le sospensioni. Sono le buche di viale Europa, incubo di chi vive a Ombriano e ai Sabbioni e di coloro che percorrono ogni giorno in auto, ma anche con scooter e biciclette, una delle arterie più trafficate della città. Una sequenza impressionante di voragini, alcune molto estese, altre più strette e profonde: occupano gran parte della sede stradale davanti al parco Bonaldi, ma ce ne sono anche lungo il resto della strada. Un problema dovuto all’asfalto deteriorato del viale, ma acuito dalle continue piogge che hanno colpito anche il Cremasco dalla fine di ottobre ai giorni scorsi. Il tappetino superficiale di asfalto si è sbriciolato in più punti, con il conseguente venir meno della copertura. Più passano i giorni più le cose peggiorano.

