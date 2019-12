È via libera ai monopattini

CREMA (4 dicembre 2019) - Crema apre ai monopattini elettrici, nuova forma di mobilità sostenibile recentemente protagonista delle cronache delle metropoli italiane, dopo le iniziative di Legambiente per promuoverne l’uso, chiaramente ad impatto quasi zero in termini di inquinamento. Grazie a una mozione presentata dal Movimento Cinque Stelle e discussa nel consiglio comunale dell’altra sera, il Comune ha deciso di adeguarsi a quella che a tutti gli effetti sta diventando una moda. Monopattini o overboard (questi ultimi sono senza manubrio, si governano direttamente con i piedi) cominciano a sfrecciare anche qui, dunque servirà innanzitutto un regolamento che chiarisca dove possono essere utilizzati – a questo proposito, il comandante della polizia locale Giuliano Semeraro spiega che il codice della strada «vieta viaggiare in monopattino su marciapiedi o percorsi riservati solo ai pedoni» –, se potranno ad esempio circolare all’interno della zona a traffico limitato e quali modelli potranno essere utilizzati: quest’ultimo non è un particolare di poco conto. Tutto comunque sarà sub judice a leggi statali in merito, che al momento non ci sono ancora.

