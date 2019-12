Votata la cittadinanza onoraria alla senatrice Segre

CREMA (3 dicembre 2019) - Nella seduta del consiglio comunale che si è conclusa ieri sera è stata votata la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, oggetto di minacce nelle scorse settimane - è sotto scorta- dopo l'approvazione in parlamento della commissione anti razzismo da lei proposta.

In discussione e poi votata all'unanimità - con alcune modifiche - la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle sulla micromobilità elettrica: mezzi elettrici come segway, hoverboard e monopattini. Una proposta, che permette di normarne l'uso, utile all'abbassamento delle emissioni inquinanti e alla promozione della cultura dell'elettrico. I prossimi passaggi saranno il coinvolgimento della polizia stradale per la stesura del relativo regolamento e un ulteriore momento di confronto tra giunta e consiglieri in commissione Mobilità, prima dell'adozione del testo e della sua entrata in vigore.

