Ambulatorio aperto due giorni alla settimana

QUINTANO (3 dicembre 2019) - L’ambulatorio del medico di base Sante Barbati sarà aperto non più un giorno solo a settimana ma due. È questa la soluzione trovata per il momento dall’amministrazione comunale al disagio dovuto alla mancata apertura a Quintano dell’ambulatorio dell’altro medico base del paese, Nunzio Piccolo, di Vailate, arrivato in sostituzione di Francesco Tornaghi che il 30 novembre ha cessato l’attività per andare in pensione. Ad annunciarlo è il sindaco Elisa Guercilena.

