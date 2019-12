Ex colonia Finalpia: gestore cercasi, pubblicato il bando

CREMA (2 dicembre 2019) - L’Hotel del Golfo di Finalpia cerca un nuovo gestore. Come annunciato nei giorni scorsi dal presidente della Fondazione dell’opera pia marina e climatica cremasca, Pierpaolo Soffientini, è stato pubblicato l’avviso pubblico predisposto per la raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento in affitto della struttura alberghiera, situata nel Comune di Finale Ligure. Questo passo si è reso necessario dopo l’uscita di scena del precedente gestore Comfort Hotels, susseguente al provvedimento di sfratto del giudice del tribunale di Savona, per inadempienze contrattuali.

Il contratto di affitto che viene proposto ha la durata di nove anni per un canone annuo di 370 mila euro, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Le disponibilità vanno comunicate entro venerdì 20.

