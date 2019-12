Maxi albero, luci, coro gospel e danza: la pioggia non ferma la cerimonia

CREMA (1 dicembre 2019) - Accensione del Natale made in Crema, con il maxi albero da 13,80 metri in piazza Garibaldi e il concerto del coro gospel di Alba, affiancato dalle ballerine dell'US Acli. La pioggia non ha frenato la cerimonia. Centinaia di persone in piazza. Suggestive le luminarie (120 mila led) che sino all'Epifania abbelliranno il centro. Sul palco il sindaco Stefania Bonaldi, il vescovo Daniele Giannotti e l'assessore Matteo Gramignoli. Per festeggiare l'inizio del Natale cremasco vin brulé e cioccolata calda gratis.

