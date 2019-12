Negozianti anti mozziconi, premi dagli alunni

PANDINO (1 dicembre 2019) - Un mese fa le lezioni in classe, nei giorni scorsi l’esperienza sul campo. Così 150 bambini di seconde e terze elementari, sono diventati alleati dei Cittadini attivi per Pandino nella quotidiana lotta contro chi getta a terra i mozziconi. Nel corso di un’uscita mattutina con le loro insegnanti, gli alunni hanno consegnato i diplomi ai negozianti del centro, che da mesi hanno collocato all’esterno dei propri esercizi i porta sigarette spente, distribuiti dall’associazione di volontariato. Un’iniziativa che ha subito dato risultati importanti evitando che 20 mila mozziconi, pari a 6,5 chilogrammi, finissero a terra (dati diffusi dai Cittadini ad inizio autunno). I bambini hanno anche pubblicato i risultati della loro indagine sull’utilità dei raccoglitori, basata sui questionari distribuiti ai negozianti. Emergono responsi positivi per quanto riguarda il miglioramento del decoro urbano, grazie ai 18 porta sigarette.

