A Crema c'è Mattoncini al museo,

CREMA (30 novembre 2019) - Ha aperto questa mattina Mattoncini al museo, Expo di Lego promossa da Comune e associazione Cremona Bricks ospitata nelle sale Agello del museo civico. Sino a domani sera (10-18,30) spazio per i bambini per creare con le costruzioni, esposizioni degli scenari allestiti dagli appassionati, mercatino e concorso per la miglior opera realizzata con i pezzi messi a disposizione nell'area giochi. Ingresso libero.

