Rissa al Pronto soccorso, arrestato un 48enne

CREMA (29 novembre 2019) - Si rifiuta di lasciare il Pronto soccorso, il personale sanitario - pesantemente insultato - è costretto a chiamare la polizia e alla vista degli agenti dà in escandescenze cercando di colpire gli agenti. Un egiziano di 48 anni è stato arrestato.

E' successo tutto ieri pomeriggio, quando è stato richiesto l'intervento della polizia da parte del personale sanitario presso il pronto soccorso di Crema per uno straniero che non voleva lasciare il reparto, nonostante non fosse bisognoso di cure. L'uomo, che era stato invitato più volte a lasciare il reparto, aveva risposto con continui insulti e si era rifiutato di lasciare il posto letto che aveva impropriamente occupato. All'arrivo degli agenti, non solo non si è calmato, ma ha dato in escandescenze, insultando anche i poliziotti e, afferrato repentinamente un sostegno per la flebo, si è scagliato contro di loro brandendo l'arma improvvisata.

Gli agenti sono riusciti a immobilizzare l'esagitato a fatica, per evitare di colpirlo, riuscendo infine ad ammanettarlo e ad arrestarlo per il reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Dopo una notte passata a sbollire i fumi delle sue ire, il 48enne è stato portato in Tribunale a Cremona per rispondere dei suoi reati davanti al giudice con rito direttissimo.

