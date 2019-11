Sosta natalizia gratis, da lunedì 90 minuti nei parcheggi blu

CREMA (28 novembre 2019) - Sosta gratis in centro per favorire lo shopping natalizio: torna l’iniziativa del Comune, lanciata nel 2013 dalla prima giunta Bonaldi. Da lunedì 2 dicembre e sino al 6 gennaio, sarà possibile parcheggiare a costo zero negli stalli blu dalle 18 sino alle 19.30. Niente ticket, dunque: non sarà nemmeno necessario stampare il tagliandino di gratuità dai parchimetri. Avvisi relativi a questa promozione saranno affissi in questi giorni in tutte le zone della sosta a pagamento, che comprende 1.267 spazi. Rispetto all’ora gratis degli anni scorsi, in Comune hanno deciso di aggiungere 30 minuti. «Lo facciamo con il primario obiettivo di favorire lo shopping per gli acquisti natalizi e per tutte le altre necessità – spiega l’assessore al Commercio Matteo Gramignoli –: sappiamo bene quanto il mese che abbiamo davanti sia fondamentale per il settore. I negozi di vicinato vanno sostenuti».

