Non si ferma all'alt, inseguito e arrestato dai carabinieri

AGNADELLO (27 novembre 2019) - E' stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e per inosservanza ad ordine di espulsione. Nuovamente nei guai è finito un 34enne di origine marocchina, pregiudicato residente nel Milanese, che ieri ha invertito la direzione di marcia quando i militari gli hanno intimato di fermarsi con la propria auto. I carabinieri si ponevano immediatamente all’inseguimento del veicolo che il conducente, dopo poco, abbandonava a bordo strada tentando di fuggire attraverso i campi limitrofi senza riuscirvi. Raggiunto, il 34enne tentava energicamente di svincolarsi dalla loro presa. E dal successivo controllo, si è scoperto che a carico dell'arrestato era stato adottato un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale al quale lo stesso non aveva ottemperato.

