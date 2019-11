Cantieri comunali, Beretta: «Ora si rifaccia il centro»

CREMA (27 novembre 2019) - È convinto che «serva una strategia complessiva per il centro storico» e come esponente dell’opposizione comunale «assicura disponibilità a collaborare». È un Simone Beretta che guarda alla Crema antica e a come conservarne le peculiarità, l’esponente di Forza Italia che non ricorre agli eufemismi: «Dopo i lavori in piazza Garibaldi, al di là della soluzione messa in campo che come noto non condivido, è arrivato il momento di provvedere alle vie Mazzini e XX Settembre». Ossia, il salotto della città. Se infatti la nuova pavimentazione in pietra pregiata caratterizza gli ottocento metri quadri pedonalizzati a Porta Serio, «le condizioni del porfido nelle strade limitrofe è sotto gli occhi di tutti».

