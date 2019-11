Pali telefonici caduti, squadra di operai al lavoro

AGNADELLO (25 novembre 2019) - È stata parzialmente riaperta al traffico stamattina la strada che porta alla Madonna della Vittoria, verso Torlino dove il forte vento ha fatto cadere, sabato sera, sulla carreggiata stradale tre pali della linea telefonica della TIM. Nessuno transitava in quel momento e non ci sono stati danni a persone o cose. Nella caduta i tre pali ne hanno trascinati e piegati altri. Già un paio di settimane fa altri tre pali erano caduti sulla stessa strada, sempre a causa del cento forte. Il sindaco Stefano Samarati, avvertito del fatto si è recato sul posto avvertendo immediatamente i vigili del fuoco e le forze dell'ordine ed imponendo, tramite ordinanza, la chiusura della strada per motivi di sicurezza. Da stamattina una squadra di operai di una ditta incaricata dalla TIM è al lavoro per la sostituzione di tutti e trenta i pali della TIM situati su questa strada. Meteo permettendo l'operazione terminerà fra alcuni giorni.

