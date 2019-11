Ecco i due nuovi polmoni verdi

CREMA (25 novembre 2019) - Il sopralluogo degli agronomi dell’associazione Comuni virtuosi ha individuato le due aree dove nasceranno i due nuovi polmoni verdi della città: almeno 1.500 alberi complessivi, tra cui specie autoctone e da frutto, con pozzi per l’irrigazione. Saranno piantumati in via Colombo, in un terreno incolto di proprietà comunale che si trova tra il complesso residenziale e l’area che ospita la piattaforma ecologica e il depuratore. L’altro sito idoneo è quello di via Pandino, a fianco della palestra Cremonesi. Verrà ampliata un’area che già ospita un piccolo giardino pubblico con alcuni giochi. Questi nuovi parchi serviranno anche per l’organizzazione di momenti dedicati alla didattica per le scuole, della raccolta di frutti e altre iniziative. «Avevamo una decina di soluzioni, tra cui anche i terreni comunali già inseriti nel piano di governo del territorio come future zone a verde pubblico, che si trovano lungo la Gronda nord e tra il parcheggio di via IV Novembre e l’argine del Serio — ha chiarito l’assessore all’Ambiente Matteo Gramignoli —: nulla vieta che in futuro si possano sviluppare analoghe idee anche in quegli spazi».

