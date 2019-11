Piazza Garibaldi, parcheggi gratuiti: ipotesi vigile fisso

CREMA (24 novembre 2019) - «Benissimo la decisione del Comune di accogliere la nostra iniziale richiesta di garantire dieci parcheggi gratuiti in piazza Garibaldi. Anzi, le cose sono andate ancora meglio: ne sono stati realizzati 12. Adesso, però, servono controlli efficaci, per far rispettare il disco orario, così che questi spazi possano essere realmente utili alle attività commerciali e artigiane e non oggetto di sosta incontrollata che si protrae per ore». A intervenire sulla conclusione dei lavori di rifacimento di piazza Garibaldi è il presidente della Libera Artigiani cremaschi Marco Bressanelli. L’attenzione sulla zona degli stalli bianchi è stata oggetto di un suo recente colloquio informale con i vertici di giunta. C’è allo studio l’ipotesi di distaccare un agente di polizia locale per questo lavoro, oltre a sfruttare le telecamere che sorvegliano la piazza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO