Soffocati dalla plastica, un milione di chili ogni anno

CREMA (24 novembre 2019) - A descrivere il fenomeno, meglio di tabelle e grafici, è bastata la piena del Serio dei giorni scorsi, quando le acque del fiume hanno raggiunto le piante della riva, lasciando tra i rami decine di sacchetti e bottiglie: Crema, non di meno di altre città, è invasa dalla plastica. Stando alle ultime rilevazioni, ne vengono raccolti un milione di chili l’anno, in media 29 per ogni singolo abitante. Insomma, mille tonnellate ogni 12 mesi, pari al peso di una ventina abbondante di carri armati. A fornire il dato è Linea Gestioni, la società del gruppo Lgh che si occupa del comparto dei rifiuti. E il quantitativo, se raffrontato alle annate precedenti, non ha registrato flessioni. Linea Gestioni tenta di favorire una svolta, attraverso la campagna di sensibilizzazione, che si rinnoverà con la distribuzione dei calendari 2020, nei quali sono indicate le giornate della raccolta.

