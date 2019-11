Senza patente ma al volante: denunciato un 38enne

CREMA (23 novembre 2019) - Denunciato a piede libero per aver guidato nonostante avesse la patente revocata e per aver fornito false generalità (l’auto gli è stata poi sequestrata). Inoltre, è stato multato per 500 euro complessivi, per una serie di infrazioni. Nei guai un 38enne di Crema, fermato giovedì pomeriggio dalla polizia stradale lungo la Paullese raddoppiata: la pattuglia lo ha inseguito in quanto viaggiava a velocità molto superiore al limite di 110 chilometri orari. L’uomo si è inizialmente giustificato dicendo che il figlio era ricoverato in pediatria all’ospedale Maggiore e che lo stava raggiungendo. Gli agenti l’hanno quindi seguito sino alla struttura clinica. Ma sono bastati pochi minuti per verificare che si era inventato tutto. A quel punto, ha fornito false generalità ai poliziotti, sostenendo di non avere con sé il documento di guida. E gli agenti lo hanno accompagnato all’abitazione. Ha aperto la porta un anziano, ovviamente ignaro di tutto. A quel punto il 38enne non ha potuto fare altro che confessare di essersi inventato la versione nella vana speranza che l’equipaggio non scoprisse che era alla guida nonostante avesse la patente revocata.

