750 grammi di marijuana nascosta in casa, arrestato 57enne

VAILATE (22 novembre 2019) - I Carabinieri della Compagnia di Crema hanno arrestato questa mattinata 57enne incensurato residente a Vailate, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da alcuni giorni, i militari della Stazione di Vailate avevano notato dei movimenti sospetti nelle vie adiacenti la sua abitazione, con un andirivieni di autovetture e persone a piedi riconducibile ad una presunta attività di spaccio.

Nel corso del controllo effettuato questa mattina presso l’abitazione dell’uomo, venivano rinvenuti all’interno di uno sgabuzzino 750 grammi di marijuana già essiccata e custodita all’interno di una sacca per racchette da tennis. Tutta la droga è stata sequestrata e il 57enne portato nella caserma di Crema. Dopo le formalità di rito, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini dello spaccio e condotto di nuovo nella sua dimora agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Cremona.

