Personale comunale, Beretta: "Così non va, non c'è strategia e regna il caos"

CREMA (22 novembre 2019) - «Così non va, la struttura comunale negli ultimi mesi si è dimostrata più volte non in grado di gestire i contratti sottoscritti con i vincitori degli appalti comunali. Un’amministrazione seria e trasparente li fa rispettare subito, non corre ai ripari quando i buoi sono scappati dalla stalla, altrimenti subentra il caos. Non possono essere questi i criteri con i quali si gestisce la cosa pubblica. Se esistevano deficit professionali si doveva cercare di colmarli prima della loro cronicizzazione: è mancata una strategia che rimodulasse la pianta organica in essere». E’ un Simone Beretta ad alzo zero, nei confronti della giunta, in merito alla gestione del personale comunale: «L’appalto saltato del rifacimento della stazione ferroviaria nell’ambito del progetto Crema 2020, piuttosto che il nodo parcheggi a pagamento, con il Comune che pensa alle vie legali nei confronti del gestore, o le continue criticità segnalate dagli utenti della piscina comunale Bellini, sono lì a testimoniare le carenze».

