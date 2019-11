Natale sicuro, poliziotti anche in borghese nelle vie dello shopping

CREMA (22 novembre 2019) - La polizia prepara l’operazione Natale sicuro. Vale a dire l’intensificazione dei controlli, sia nella Crema antica sia in prossimità dei centri commerciali, in occasione delle festività. Ossia quando — stando alle statistiche nazionali — viene registrato il picco annuale delle rapine, ma anche delle razzie negli esercizi commerciali. «Non verrà unicamente impiegato personale in divisa», sottolinea il dirigente degli uffici di pubblica sicurezza di via Macallè, il vicequestore Daniel Segre. E l’impiego dei poliziotti in borghese, mescolati alla folla dello shopping, avrà come obiettivo primario la massima rapidità nell’intervento, sfruttando l’elemento sorpresa.

