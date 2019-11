Rubano valigie contenenti attrezzature per lavori idraulici, arrestati

CREMA (20 novembre 2019) - Due persone, un 49enne residente a Calvenzano (Bergamo) e un 43enne residente a Vailate, sono state arrestate dai carabinieri per furto aggravato. I due ladri sono stati bloccati dai militari a bordo di un furgone di proprietà di uno dei fermati, in prossimità di Vailate. Durante il controllo, sono stati trovati in possesso di alcune valigie contenenti attrezzi per lavoro idraulico del valore commerciale di circa 3.000 euro, asportate poco prima a Crema in via Bramante dall’interno di un furgone lasciato in sosta, dopo aver forzato il portellone. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Crema in attesa del rito direttissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO