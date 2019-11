Violenza sulle donne, Lucarelli e Pitzalis parlano agli studenti

CREMA (20 novembre 2019) - Ci sono anche la giornalista-blogger Selvaggia Lucarelli (da anni impegnata nella sensibilizzazione e denuncia dei fenomeni di ogni tipo di violenza), accompagnata dal fidanzato cremonese Lorenzo Biagiarelli, e Valentina Pitzalis (la giovane sfigurata dal fuoco appiccato dall'ex compagno e diventata un simbolo della violenza sulle donne) in sala Pietro da Cemmo, per parlare a centinaia di studenti della violenza contro le donne. Il tutto inserito nel progetto #dispariepari. Con loro anche Giusy Laganà, general manager di «Fare X Bene» e Lorenza Branchi, general manager della Pallacanestro Crema, squadra da anni impegnata a diffondere anche sui campi la cultura del rispetto e della parità di genere.

Il progetto #dispariepari vede la diffusione di una cultura del rispetto verso le bambine, le ragazze e le donne, come base su cui si fonda la promozione delle pari opportunità e la lotta agli stereotipi di genere, anche e soprattutto al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne, utilizzando il modello della peer education con attività e percorsi progettuali in grado di sviluppare interventi d’informazione, formazione.

