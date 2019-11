Controllo antidroga della polizia in un istituto cittadino

CREMA (20 novembre 2019) - L’attività di contrasto allo spaccio e al consumo di droga, voluta dal Questore Carla Melloni con il contributo delle unità cinofile antidroga, che già era stata condotta nei luoghi frequentati dai giovani cremonesi nella serata di venerdì scorso e che aveva portato all’individuazione di due giovani assuntori in centro città, è proseguita nella mattina di ieri a Crema. Obiettivo in questo caso il controllo degli istituti scolastici e la repressione dello spaccio e del consumo in tale ambito. Una volta acquisiti gli elementi informativi utili a indirizzare l’attività operativa, gli agenti del Settore Anticrimine e dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato diretto dal vice questore Daniel Segre, con l’ausilio di un’unità cinofila Antidroga della Questura di Milano sono entrati in azione in un Istituto Superiore della cittadina.

In una delle aule controllate, il cane Radau ha segnalato nello zaino di uno studente maggiorenne la presenza di un involucro sospetto che si è rivelato contenere 6,5 grammi di marijuana, e sotto il banco di un altro minorenne tre involucri contenenti in totale 12,9 grammi di hashish. Sono in corso gli approfondimenti del Settore Investigativo del Commissariato volti ad accertare i canali tramite i quali i due giovani si sono procurati lo stupefacente. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori ai sensi dell’art. 75 comma 1 del DPR 309/90, e per il minore sono stati informati i genitori, mentre lo stupefacente è stato posto in sequestro.

Inoltre in uno dei corridoi dell’Istituto, i conduttori del cane hanno rinvenuto altri 2 grammi di marijuana, e 0,6 grammi di hashish sottoposti a sequestro amministrativo a carico di ignoti.

