Cosmesi, via al corso per tecnici

CREMA (19 novembre 2019) - Il primo passo verso la salvezza del polo universitario di via Bramante – dopo la decisione della Statale di trasferire a Milano la facoltà di informatica si rischiava di chiudere i battenti –: stamattina si è tenuta la lezione inaugurale del corso biennale di tecnico superiore per le produzioni comestiche 4.0, il primo in assoluto in Italia. D’ora in poi, chiunque voglia accedere al comparto mediante un percorso di formazione di qualità a 360 gradi sul settore del make up e i suoi molteplici prodotti, dovrà passare da Crema. Sono 26 gli allievi iscritti.

