Vandali seriali: sgonfiati o bucati numerosi pneumatici

SERGNANO (20 novembre 2019) - Vandalismi seriali a Sergnano: pneumatici tagliati e sgonfiati. Lasciati a terra, per i residenti che si trovano una pessima sorpresa al risveglio e, la maggior parte delle volte, nel momento in cui l’auto diventa necessaria per andare al lavoro. Fosse stato un episodio isolato, avrebbe avuto richiamo ma non avrebbe scatenato la rabbia dei residenti. Invece, comincia a trattarsi di strana coincidenza: l’area è quella del parcheggio di via Corini, ma non sono escluse dal fenomeno nemmeno la via Don Francesco Conti e altre vie adiacenti. Per alcune delle famiglie non è nemmeno la prima volta. Ma non sono state colpite solo le automobili lasciate all’esterno. In alcuni casi, anche mezzi parcheggiati in cortile.

