Quintali di rifiuti abbandonati, tre episodi nell’ultima settimana

SPINO D'ADDA (19 novembre 2019) - L’instancabile lavoro dei volontari del Comune, supportati dalla protezione civile, per tenere pulite le strade vicinali del paese, ma anche quelle di servizio che corrono parallele alla Paullese raddoppiata e i terreni agricoli circostanti. Ogni settimana vengono raccolti quintali di rifiuti di ogni tipo. L’ultima uscita nel corso del week end. Ultimamente le segnalazioni stanno aumentando e in Comune c’è apprensione. «Tutte le settimane grazie ai volontari raccogliamo quintali di rifiuti abbandonati da incivili che non vogliono fare la raccolta differenziata – sottolinea il vicesindaco Enzo Galbiati – : siamo fortemente preoccupati in quanto troviamo sempre più rifiuti speciali quali lana di vetro, eternit, cartongesso, vernici varie e per ultimo una cella frigorifera. Sono stati gettati in grande in grande quantità lungo le strade di campagna».

