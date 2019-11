Raffica di malori, ambulanze a scuola

CREMA (18 novembre 2019) - Malori del lunedì mattina: quattro interventi, per altrettanti equipaggi del servizio di emergenza del 118 alle superiori cittadine. Due all’Itis Galilei, il terzo al liceo delle scienze umane e economico e sociale del Munari, in largo Falcone e Borsellino, il quarto al Pacioli, alla sede di via Delle Grazie. In ospedale, per fortuna non in condizioni gravi, sono finite quattro ragazze. Due studentesse cremasche del Galilei di 14 e 16 anni, l’allieva del Munari di 17 e una 14enne che frequenta il Pacioli. Le ragazzine dell’Itis hanno accusato dei mancamenti, dovuti forse al fatto di aver tralasciato la colazione. Ancora da accertare le cause che hanno provocato gli altri eventi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO