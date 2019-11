Vandali, monumento nel mirino. Via corona d'alloro e cartelli divelti

TRESCORE CREMASCO (19 novembre 2019) - Ancora vandalismi al monumento ai caduti di piazza Della Chiesa. Stavolta gli incivili se la sono presa con la corona d’alloro posata in occasione della ricorrenza del IV Novembre e con dei cartelli fatti mettere lì dal Comune per invitare i cittadini al rispetto di questo luogo. A denunciare l’accaduto è il gruppo civico di minoranza consiliare «Uniti per Trescore» che ha scritto al sindaco Angelo Barbati per avere delucidazioni in merito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO