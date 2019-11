Bus dirottato, non testimonieranno i 50 bambini

MILANO (18 novembre 2019) - E' iniziata questa mattina, presso la Corte d'Assise di Milano, la quarta udienza del processo a carico di Ousseynou Sy, l'autista che lo scorso 20 marzo ha dirottato il bis con 50 alunni a bordo dell'istituto Vailati di Crema, seminando il terrore sino a quando non venne bloccato a San Donato dalle forze dell'ordine. Tra i testimoni è stato ascoltato l'appuntato dei carabinieri Andrea Celeste che ha raccontanto le fasi dell'inseguimento del bus. Molto apprezzato dai giudici il fatto che la difesa dell'imputato abbia rinunciato a far testimoniare in aula i 50 bambini. Il pm Nobili si è complimentato e ha detto: "Portare qui 50 bambini sarebbe stato un massacro psicologico". Il processo è ripreso in aula dalle telecamere della trasmissione 'Un giorno in pretura' di Raitre.

