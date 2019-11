Ombriano, crolla il tetto di una casa: nessun ferito

CREMA (17 novembre 2019) - Crollo parziale di un tetto di una casa in via Roggia Comuna a Ombriano. Sono intervenuti i vigili del fuoco, chiamati dagli stessi residenti che sono accorti del cedimento di una trave del sottotetto. L'abitazione resta comunque agibile. Ancora da accertare le cause, ma non si esclude un cedimento dovuto alle infiltrazioni d'acqua degli ultimi giorni, causate dalle piogge insistenti.